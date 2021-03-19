Türk medyası en çok Elon Musk’ı konuştu

2021 Şubat ayına göre dünyanın güncel milyarderleri belli oldu. Ajans Press’in verilerine göre birinci sırayı Amazon kurucusu Jeff Bezos almasına rağmen, Türk medyasında en fazla haberi çıkan isim milyarderler arasında ikinci sırayı alan Elon Musk oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, dünyanın en zenginleri ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Medya takip kurmunun dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıldan bugüne kadar 189,3 milyar dolar ile birinci sırada yer alan Jeff Bezos ile alakalı basına 2 bin 196 haber yansırken, 182,2 milyar dolar ile ikinci sırayı yer alan Elon Musk 3 bin 963 habere konu oldu. Musk, elektrikli araç tasarlayan “Tesla” markasıyla ön plana çıktı.

Üçüncü sıraya Fransız iş adamı Bernard Arnault yerleşirken, 157,7 milyar doları olduğu kaydedildi. Ülkemiz gündeminde çok fazla yer edinemeyen Arnault sadece 335 basın haberinde yer aldı. Dördüncü sırada Bill Gates yer alırken, sadece 100 habere konu oldu. Beşinci sırada ise Facebook kurucusu Mark Zuckerberg yer alırken, 95,7 milyar doları olduğu gözlendi. Zuckerberg’in 15 ayda ülkemiz basınında yer alma sayısı bin 712 oldu. (İHA)