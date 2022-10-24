Türk Lirası’nı klozete atan fenomen Mika Raun gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, Türk lirasını klozete attığı videoyu TikTok’ta paylaşmasının ardından gözaltına alındı.

Sosyal medya mecrası TikTok hesabı üzerinden paylaştığı videolarla fenomen olan Mika Can Raun yayınladığı videoda 100 Türk lirasını klozete atarak sifonu çekti. Görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra büyük tepki toplayan sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden bugün yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 100 liralık banknotu klozete atan ve görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşan Mika Can Raun’nın kimliğini tespit etti. Türk lirasına yaptığı hakaret nedeniyle büyük tepki toplayan Mika Can Raun isimli fenomen, dün Türk Ceza Kanunu’nun 300. maddesi olan “devletin egemenlik alametlerini aşağılamak” suçundan gözaltına alındı. Raun, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

(Ankahaber)