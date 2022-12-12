Türk kadın pilot Kuveyt’in ilk kadın kaptan pilotu oldu
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Türk kadın pilot Kuveyt’in ilk kadın kaptan pilotu oldu

Kuveyt merkezli Jazeera Airways’de yaklaşık 3 yıldır görev yapan Elif Güveyler, eğitimi tamamlayıp kaptan pilot oldu. Dört sırmalı fotoğrafını paylaşan Güveyler, Kuveyt’tin ilk kadın kaptan pilotu olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Elif Güveyler “Kaç zamandır bu haberi vermek istiyordum sizlere. Uzun yıllar çokça çalışmanın, çabalamanın, kendini kanıtlamanın ardından yurtdışında bir şirkette hatta Kuveyt tarihinde bir ilki gerçekleştirerek şirketin ve ülkenin ilk kadın Kaptan pilotu olma gururunu sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.

37 yaşındaki Elif Güveyler, 9 Eylül Üniversitesi İngilizce bölümünden mezun olduktan sonra havalimanında görev yaparken 2010’da pilotluğa karar verdi. İşinden ayrılarak eğitim almaya başladı. Toplam iki yıllık eğitimin sonrasında pilot lisansına kavuştu. (DHA)

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