Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak’tan asgari ücret açıklaması

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugün yapılan üçüncü toplantısı öncesinde, “Bugün netleşecek (rakam). Esas haber, çıkınca olacak. Hem işverenin hem bakanların elini görelim. Elini görürsek biz de kendimiz, dağarcığımızda ne varsa dökeceğiz. Basın mensubu arkadaşlardan bana sürekli bir mesaj geliyor; Külliye’de bir hazırlık olduğunu söylüyorlar, inşallah öyledir. Bir an önce bitsin, biz de işimize gücümüze bakalım” dedi.

2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısı için bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir araya geldi. TÜRK- İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, toplantı öncesi şunları söyledi:

“Toplantıya girmeden bir değerlendirmek yapmak doğru değil. Bugün netleşecek (rakam). Esas haber, çıkınca olacak. Hem işverenin hem bakanların elini görelim. Elini görürsek biz de kendimiz, dağarcığımızda ne varsa dökeceğiz. Basın mensubu arkadaşlardan bana sürekli bir mesaj geliyor; Külliye’de bir hazırlık olduğunu söylüyorlar, inşallah öyledir. Bir an önce bitsin, biz de işimize gücümüze bakalım. İnsanlar umutla bekliyorlar, inşallah onların umutlarını boşa çıkartmayacak bir rakam üzerinde uzlaşırız, üçlü mutabakat şeklinde imzalarız; amacımızı, arzumuz, umudumuz bu yönde.” (ANKA)