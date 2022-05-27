Türk-İş açıkladı: İşte 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı…

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) araştırmasına göre; mayıs ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6 bin 17, yoksulluk sınırı 19 bin 602 lira oldu.

Türk-İş’in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın 2022 yılı mayıs ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden ‘açlık sınırı’, asgari ücretten 1764 TL fazla olmak üzere 6 bin 17 lira olarak hesaplandı.

SON 1 YILDAKİ GIDA ARTIŞ ORANI YÜZDE 107

Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen ‘yoksulluk sınırı’ ise 19 bin 602 lira oldu. Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 7 bin 836 liraya yükseldi.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 13,04 oranında gerçekleşti. Son 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 107,76, 5 aylık değişim oranı ise yüzde 46,85 olarak hesaplandı.

ET VE SÜT ÜRÜNLERİNDE FİYATLAR ARTTI

Yine araştırmaya göre, süt fiyatlarındaki artış yavaşlamış olmakla birlikte bu ay raflarda ortalama yüzde 10 zamlandı. Aynı şekilde peynir de yüzde 10 zamlanırken yoğurttaki artış yüzde 24 oldu. Mayıs ayında ayrıca dana, kuzu, tavuk ve balık etinin hepsinde fiyat artışları oldu.

Balık av sezonunun kapanması ile ürün çeşitliliği azaldı ve balık fiyatlarında ortalama yüzde 30 artış gerçekleşti. Tavuğun kilogram fiyatı 40 TL’yi geçti. Nohut fiyatları gerilerken kırmızı mercimek fiyatı sabit kaldı. Kuru fasulye ve yağlı tohumlar zamlandı.

(DHA)