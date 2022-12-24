Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Haberler Gündem

Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Türk Hava Kurumu Üniversitesi;  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği,  Vakıf  Yükseköğretim  Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik’in  ilgili  maddeleri  ile  Türk  Hava  Kurumu  Üniversitesi  Mütevelli  Heyetinin  22.06.2022  tarihli  ve  6  nolu  Kararı  ile yürürlüğe konulan “Öğretim Elemanı Yükseltilme, Atanma ve Görev Süresi Uzatma Yönergesi uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı statüde Öğretim Elemanı alınacaktır.

Adayların Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan, posta aracılığı ile yapılan başvuruların gecikmesi durumunda adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Organize suç örgütü lideri Camgöz, Türkiye’ye iade edilecek

Organize suç örgütü lideri Camgöz, Türkiye’ye iade edilecek

Akşener: Kadınlar siyasetin tam merkezidir

Akşener: Kadınlar siyasetin tam merkezidir

Sarıkamış şehitleri anıldı

Sarıkamış şehitleri anıldı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Gündem