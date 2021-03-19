TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray, Fenerahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile Bankalar Birliği arasında imzalanan ‘Finansal Yeniden Yapılanma Anlaşması’nda açıklamalarda bulundu.

‘Türk futbolunda yeni bir sayfa açılıyor’ diyen Nihat Özdemir, anlaşmanın revize şartlarını da duyurdu.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ve Bankalar Birliği 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza attı. Gayrettepe’de gerçekleşen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin yanı sıra Bankalar Konsorsiyumu yetkilileri katıldı.

Daha önce 5+2 yıl olan eski anlaşma 7+2 olarak revize edilecek ve kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak.

Kulüpler, Bankalar Birliği’yle 2 yılı anapara ödemesiz olarak 5 senelik borç yapılandırma anlaşması yapmıştı. Uzun bir süredir bu anlaşmanın vadesinin uzatılması görüşülürken, Bankalar Birliği’yle 4 büyük kulüp, yeni şartlarda el sıkıştı. Fenerbahçe’nin daha önce imzalamadığı anlaşmada Bankalar Birliği, şartları revize ederek 2 yılı anapara ödemesiz 9 yıllık borç vadelendirmesini kabul etti.

“Türk futbolunda yeni bir sayfa açılıyor”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, toplantı sonrası konuştu.

Türk futbolunda yeni bir sayfa açıldığını belirten Nihat Özdemir “Türk futboluna ve kulüplerimizin mali sorunlarına yapıcı yaklaşımları nedeniyle Bankalar Birliği’ne Türk futbolu ailesi adına teşekkür ediyorum. İki yıldır büyük bir titizlikle harcama limitlerini uyguluyoruz ve bunun meyvelerini kısa sürede toplamaya başladık” dedi.

Nihat Özdemir’in açıklamalarından satır başları: