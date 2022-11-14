Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin Gerçek Gündemi Nedir?

Erdoğan Özbekistan’ın Semerkant şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), 9. Devlet Başkanları Zirvesine katıldı.

1991’de SSCB’yi parçalayan devletler, Bağımsız Devletler Topluluğu’nu kurmuştu. Türkiye hariç TDT’ye üye devletler aynı zamanda Bağımsız Devletler Topluluğu üyesidir.

Zirve’nin Sonuç Bildirgesi’ne bakıldığında, Türkiye’nin ve bölgenin yakın geleceği ile ilgili önemli başlıklar yer almaktadır.

Zirve ile ilgili basında öne çıkarılan başlık AB’nin, KKTC’nin TDT gözlemci üyeliğini eleştiren açıklamasıdır.

KKTC’nin durumunu 28 Eylül 2022 tarihli yazımda ifade etmiştim.

AB doğal olarak Annan Planı ile Kıbrıs’ın tek devlet olarak AB’ye üye olduğunu ifade etmekte ve resmi devletin GKRY olduğunu dile getirmektedir.

Yaşananlar, AKP’nin Kıbrıs politikasının sonucundan başka bir şey değildir.

Ancak TDT Zirvesi’nin esas gündemi bu değildir. KKTC başlığı Türkiye kamuoyunun ve milletimizin Zirve’yi sahiplenmesi için yapılmıştır.

Yoksa AKP’nin, AB’nin resmi hukukunu dile getirmesini, bilmemesi mümkün müdür! Değildir…

TDT’nin 9. Zirvesi’nin esas gündemi İran’dır.

ABD’nin, Türkiye ve Azerbaycan üzerinden BOP eşbaşkanlığı eliyle İran’ı parçalama konusunda TDT devletlerinden Azerbaycan’a tam destek vermesi istenmiştir.

Açılan Zengezur koridoru ve Nahçivan kapısı ile İran’daki ayrılıkçı yapılar organize edilmekte olduğu görülmektedir.

Zirve’nin Sonuç Bildirgesi’nin uzun vadede bir başka hedefi olduğu da görülüyor.

Ukrayna Rusya savaşı çıktığında Rusya parçalanacak ve gerileyecek dediğimizde kimse buna ihtimal vermemişti.

Bugün gelinen noktada yaşayarak gördük.

Tacikistan ile Kırgızistan arasındaki gerilim ve zaman zaman çıkan çatışmalarda, TDT’nin Kırgızistan yanında durması açık bir şekilde Rusya’nın karşısında yer aldığını göstermektedir.

TDT’ye üye olmayan Tacikistan’ın Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi olması bu karşıtlığı derinleştirerek sürdürecektir.

Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye Türk cumhuriyetlerinin topluluktan ayrılması için çalışma yürütüldüğü de açıktır.

Ukrayna ve Gürcistan’ın Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrılmasının devamı, Türk cumhuriyetlerinden gelecektir diye düşünüyorum.

Türk dünyası birleşiyor söylemi ile de bu gerçek gizlenecek gibi görünüyor.

Sonuç olarak ABD emperyalizmi yol alıyor…