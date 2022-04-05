Türk-Alman Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Türk-Alman Üniversitesi tarafından yayınlanan ilana göre öğretim görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Türk-Alman Üniversitesi “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi 18.04.2022 (Mesai bitimine kadar)

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…