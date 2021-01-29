Turizmde büyük çöküş! 2020 verileri açıklandı

Turizm geliri 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 65.1 azalarak 12 milyar 59 milyon dolara geriledi. Yıllık turizm gelirinin 9 milyar 998 milyon dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 61 milyon dolarını da paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte ise, yıllık bazda yüzde 50.4 azalarak 3 milyar 913 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, turizm gelirinin, cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç, yüzde 75.4’ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 24.6’sı da yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

TÜİK verilerine göre bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 335 milyon dolarını kişisel harcamalar, 577.9 milyon dolarını da paket tur harcamaları oluşturdu.

Türkiye’ye gelen ziyaretçiler 2020 yılında yüzde 69.5 azalarak 15 milyon 826 bin kişiye geriledi. Bunların yüzde 80.3’ünü 12 milyon 708 bin kişi ile yabancılar, yüzde 19.7’sini ise 3 milyon 118 bin kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yabancı ziyaretçiler de dördüncü çeyrekte bir yıllık bazda yüzde 57.7 azalarak 4 milyon 582 bin kişiye geriledi. Bunların yüzde 79.5’ini 3 milyon 642 bin kişi ile yabancılar, yüzde 20.5’ini ise 940 bin kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. (DHA)