Turist sayısı 11 milyonu aştı: Sezon kasım sonuna uzadı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya’ya bu yıl sekiz ayda gelen turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 11 milyonu aştığını belirterek, bu yıl Rusya, Almanya, İngiltere ve Benelüks ülkelerinin bir kısım uçuşlarını kasım ayı sonuna kadar uzattığını açıkladı.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Antalya, en yüksek turist sayısı ve turizm gelirine ulaşılan 2019 yılından sonra 2023 yılında da yeni rekorlarla ilerlemeye devam ediyor. AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya’ya gelen toplam turist sayısının ağustos ayı sonu itibarıyla 11 milyonu aştığını açıkladı. Kavaloğlu, 8 Eylül 2023 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20’lik artışla kente hava yoluyla gelen turist sayısının 11 milyon 350 bin olduğunu dile getirdi.

‘SEZON KASIM SONUNA UZADI’

İklim şartlarının iyi gitmesine bağlı tur operatörlerince sezonun kasım ayı sonuna kadar uzatıldığını açıklayan Kavaloğlu, “Şu an baktığımızda Rusya, Almanya, İngiltere ve Benelüks ülkeleri pazarlarında faaliyet gösteren tur operatörleri uçuş programlarının bir kısmını kasım ayı sonuna kadar uzattı” dedi.

‘2019’A GÖRE DE ARTIDAYIZ’

8 Eylül itibarıyla verilere bakıldığında, Antalya’da toplam turist sayısının, tarihin en yüksek rakamına ulaşılan 2019’un aynı dönemini de geride bıraktığını anlatan Kavaloğlu, Şu anda 2019 yılına göre de artıdayız. 2019’un 8 ayında 10 milyon 765 bin turist gelmişti. 2019 yılı çok iyi geçmiş olmasına rağmen hatırlanırsa 23 Eylül 2019’da da dünyanın 2nci büyük tur operatörü Thomas Cook iflasını açılamıştı. Dolayısıyla o dönem aslında bir problem oluşmuştu” dedi.

‘RUSLARDA YÜZDE 32,5’LİK ARTIŞ ‘

Turizm verilerinin detaylarına ilişkin bilgiler veren AKTOB Başkanı Kavaloğlu, Antalya gelen ziyaretçi bakımından öngörümüze paralel bir artış gösterdi. Ana pazarlarımızdan Rusya Federasyonu geçen yıla göre yüzde 32,5 oranında büyüyerek en yüksek pazar payına sahip milliyet oldu. Ağustos sonu itibarıyla Rusya’dan 2 milyon 380 bin turist geldi. Rusya Federasyonu vatandaşlarının tüm olumsuz koşullara rağmen en fazla tercih ettiği tatil noktası Antalya oldu. Bir diğer büyük hacimli kaynak pazarımız olan Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı 2 milyon 110 bin kişiyle geçen yıla göre yüzde 17,3 büyüme gösterdi. Almanya dünyada sayı ve harcama bakımından en büyük hacme sahip kaynak pazarlardan biri durumunda. Bu pazardan daha yüksek beklentilerimiz var. Türkiye talebinin özellikle kış döneminde daha da artacağını bekliyoruz” diye konuştu.

İNGİLİZLERDEN TÜM ZAMANLARIN REKORU

920 bin turist sayısıyla Birleşik Krallık’ın Antalya için tüm zamanların rekorunu kırdığını da aktaran Kavaloğlu, şöyle konuştu:

“Geçen yıla göre yaklaşık yüzde 15 oranında büyüdü. Yıl sonuna kadar 1 milyon sayısını rahatlıkla aşacağını düşünüyoruz. Polonya, büyük potansiyel barındıran önemli bir kaynak, yükselişini geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 oranında artırarak milliyet pazar payında 4’üncü sırada yer aldı. Bu yıl yüzdesel anlamdaki en büyük artış Polonya pazarında gerçekleşti. 5’inci sırada ise 345 bin turistle Hollanda bulunuyor. Savaş nedeniyle büyük kayıp yaşadığımız Ukrayna da büyüme trendine girerek, 10’uncu sırada yer aldı. Kış döneminde de geçen yıla göre artış sürecinin devam etmesini bekliyoruz.” (DHA)