Turgutlu’da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, polis ekiplerince 10 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Manisa İl ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 7 şüpheliyi 2 ay boyunca takibe aldı. Takip sonunda 7 şüpheliye ait 10 adrese 9 Kasım günü operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 131,75 gram metamfetamin maddesi, 45,22 gram skunk maddesi, 0,89 gram esrar maddesi, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 715 TL’nin yanı sıra 186 şişe kaçak içki ve 230 sahte bandrol ve etiket ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Dün, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.B. (34), N.B. (20), O.U. (28), Ö.Ö. (34) ve F.Ş. (27) ise tutuklandı. (DHA)