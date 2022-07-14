Tur otobüsü takla attı: Çok sayıda yaralı var
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Tur otobüsü takla attı: Çok sayıda yaralı var

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde tur otobüsü takla attı. Kazada, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

Antalya’dan beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale’ye giden turistleri taşıyan tur otobüsü, saat 10.00 sıralarında Denizli’nin Acıpayam ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İçerisinde 41 kişinin bulunduğu tur otobüsünde ilk belirlemelere göre, can kaybı olmadığı ancak çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. (DHA)

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