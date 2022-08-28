Tur otobüsü şarampole uçtu: 5 ölü, 38 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen tur otobüsü kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. 38 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat, 4 yaralının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden Bursa’nın Mudanya ilçesine gitmekte olan tur otobüsü, Domaniç-İnegöl karayolunun 20. kilometresi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı.

Otobüste ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’si de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜ SAYISI 5’E ÇIKTI

Bursa Valisi Yakup Canbolat ile birlikte olay yerine giderek incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, yaralılardan 2’sinin tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Yavuzyılmaz, yaralılardan 4’ünün de sağlık durumunun ağır olduğunu belirtti.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Otobüs şoförü Kenan Yiğit (47) ve yolculardan Mustafa Kemal Girgin (52), Tavşanlı Yeni Mahalle Muhtarı Fatih Kalemiş (54) olay yerinde hayatını kaybederken, Şule Dağdelen (48) ve Nazan Kaytan (52) da kaldırıldığı hastanede vefat etti.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı kaza ile ilgili bir açıklama yayınladı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İnegöl-Domaniç karayolunda Domaniç ilçesi istikametinden, Mudanya ilçesi istikametine seyir halinde olan şüphelinin 28/08/2022 günü saat 08:00 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybederek sevk ve idaresindeki tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; 5 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi ise yaralanmıştır.

Olayla ilgili İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, olayı soruşturmakla iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Ölü muayene ve ölenlerin kimlik tespiti işlemleri devam etmekte olup yaralı kişilerin tedavileri çeşitli hastanelerde yapılmaktadır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir.” (DHA)