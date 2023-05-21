Tüp bebek tedavisinin cinselliğe etkileri

Tüp bebek tedavisi haz almak için yaşanması gereken cinselliği mekanik bir eyleme dönüştürdüğü için zamanla cinsellikten soğuma, eşe karşı

ilgisizlik gibi sorunlara yol açabilir



Cinsel hayatımız ne zaman düzelir?

SORU:

45 yaşındayım, eşim 43. 3 yıldır tüp be­bek tedavisi görüyoruz, bir türlü olmadı. Yalnızca üreme amaçlı takvime bağlı bir cinsel yaşam nedeniyle cinsel hayatımız bitti. Şimdi ne yapabiliriz? M.D./Elazığ

CEVAP:

Tüp bebek yapmak isteyen çiftlerin cinsel hayatı, aşılama günü, yumurtanın çatlama günü, yalnızca belirli günlerde seks yapma gibi doğal olmayan takvime bağlı bir cinsel­liğe dönüşüyor. Bu da haz almak için yaşan­ması gereken cinselliği mekanik bir eyleme dönüştürdüğü için zamanla cinsellikten soğuma, eşe karşı ilgisizlik olabiliyor. Böyle bir durumda öncelikle çocuksuz bir hayatı kabullenmelisiniz. Bu döngüden cinselliğe evliliğiniz başındaki gibi aşamalı olarak başlayarak, yeniden sevgili olup ilişkinize daha fazla erotizm katarak çıkabilirsiniz. Birlikte bir tatile çıkmanız, ikinci bir balayı planlamanız yeni bir başlangıcı kolay­laştırabilir. Yapılan çalışmalar, tüp bebek tedavisi gören çiftlerin bu süreçte karşılıklı duygusal ve cinsel uzaklaşma yaşamamak ve sonrasında daha çabuk toparlanmak için mutlaka bir cinsel terapistten profesyonel destek almaları gerektiğini gösteriyor.

İlişki sırasında niye hep ağrım oluyor?

SORU:

29 yaşındayım. Cinsel ilişki ve mastür­basyon sırasında cinsel organımda ağrı oluyor, sonra kendiliğinden geçiyor. Bu ağrı neden olabilir, hangi doktora gitmeliyim? K.Y./Kayseri

CEVAP:

Cinsel ilişki ve sonrasında cinsel organlarda ağrı genellikle kadınlarda görülen bir du­rumdur. Erkeklerde cinsel organda görülen ağrının sebebi genellikle penisin organik yapısıyla ya da enfeksiyonlarla ilgilidir. Peniste ağrının en önemli nedeni penis kılı­fında enfeksiyon nedeniyle bükülmeye bağlı peyroni hastalığıdır. Ayrıca idrar yolu iltihabı, sert seks ya da mastürbasyon kaynaklı tahriş, gereğinden uzun süre boşalmadan seks yapmak, seks kazalarından kaynaklı penis kırılması, sünnet hataları, varikosel hastalığı ve penisteki yapısal bozukluklar da ağrıya neden olabilir. Vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına görünmeniz uygun olur.