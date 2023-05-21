Tüp bebek tedavisinin cinselliğe etkileri
Tüp bebek tedavisi haz almak için yaşanması gereken cinselliği mekanik bir eyleme dönüştürdüğü için zamanla cinsellikten soğuma, eşe karşı
ilgisizlik gibi sorunlara yol açabilir
Cinsel hayatımız ne zaman düzelir?
SORU:
45 yaşındayım, eşim 43. 3 yıldır tüp bebek tedavisi görüyoruz, bir türlü olmadı. Yalnızca üreme amaçlı takvime bağlı bir cinsel yaşam nedeniyle cinsel hayatımız bitti. Şimdi ne yapabiliriz? M.D./Elazığ
CEVAP:
Tüp bebek yapmak isteyen çiftlerin cinsel hayatı, aşılama günü, yumurtanın çatlama günü, yalnızca belirli günlerde seks yapma gibi doğal olmayan takvime bağlı bir cinselliğe dönüşüyor. Bu da haz almak için yaşanması gereken cinselliği mekanik bir eyleme dönüştürdüğü için zamanla cinsellikten soğuma, eşe karşı ilgisizlik olabiliyor. Böyle bir durumda öncelikle çocuksuz bir hayatı kabullenmelisiniz. Bu döngüden cinselliğe evliliğiniz başındaki gibi aşamalı olarak başlayarak, yeniden sevgili olup ilişkinize daha fazla erotizm katarak çıkabilirsiniz. Birlikte bir tatile çıkmanız, ikinci bir balayı planlamanız yeni bir başlangıcı kolaylaştırabilir. Yapılan çalışmalar, tüp bebek tedavisi gören çiftlerin bu süreçte karşılıklı duygusal ve cinsel uzaklaşma yaşamamak ve sonrasında daha çabuk toparlanmak için mutlaka bir cinsel terapistten profesyonel destek almaları gerektiğini gösteriyor.
İlişki sırasında niye hep ağrım oluyor?
SORU:
29 yaşındayım. Cinsel ilişki ve mastürbasyon sırasında cinsel organımda ağrı oluyor, sonra kendiliğinden geçiyor. Bu ağrı neden olabilir, hangi doktora gitmeliyim? K.Y./Kayseri
CEVAP:
Cinsel ilişki ve sonrasında cinsel organlarda ağrı genellikle kadınlarda görülen bir durumdur. Erkeklerde cinsel organda görülen ağrının sebebi genellikle penisin organik yapısıyla ya da enfeksiyonlarla ilgilidir. Peniste ağrının en önemli nedeni penis kılıfında enfeksiyon nedeniyle bükülmeye bağlı peyroni hastalığıdır. Ayrıca idrar yolu iltihabı, sert seks ya da mastürbasyon kaynaklı tahriş, gereğinden uzun süre boşalmadan seks yapmak, seks kazalarından kaynaklı penis kırılması, sünnet hataları, varikosel hastalığı ve penisteki yapısal bozukluklar da ağrıya neden olabilir. Vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına görünmeniz uygun olur.