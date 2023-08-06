Tüp bebek tedavisinde cinsel istek neden azalır?

Tüp bebek süreçlerinde cinsellikte öncelik haz almak değil, gebelik şansını artırmaktır. Dolayısıyla cinsel isteğin azalması doğal bir durumdur. İşte çözüm yolu…

Cinsel hayatımız ne zaman düzelir?

SORU:

43 yaşında evli bir erkeğim. Doğal yoldan çocuk sahibi olmayınca tüp bebek yapma­ya karar verdik. Çabalarımız sonuç verdi bir çocuğumuz oldu ama şimdi de cin­selliğimiz bitti, tekrar eskisi gibi olabilir miyiz? E.S./ Samsun

CEVAP:

Cinselliğin en önemli özelliği doğal ve dür­tüsel olmasıdır. Cinsel istek her ne kadar cinsel uyaranlar üzerinden başlatılabilse de fazla kontrol edilebilen bir duygu değil­dir. Sanılanın aksine ne kadar çok kontrol edilmeye çalışılırsa o kadar kontrol dışına çıkar. Mekanik bir şekilde takvime bağlı bir cinsel yaşamda cinsel isteğin azal­ması olağan bir duygusal tepkidir. Tedavi boyunca çiftin psikolojik destek alması erotizmin ve romantizmin ihmal edilme­mesi gerekir. Tüp bebek tedavisi zor ve emek isteyen bir tedavidir. Sonrasında normal cinsel yaşama dönmek her zaman kolay olmayabilir, eşlerin birbirine zaman tanıması, karşılıklı hoşgörülü olması gerekir. Bebekten sonra normal cinselliğe dönmek için ilişkinin başındaki erotik anı­ların hatırlanması, birlikte kaliteli zaman geçirilmesi romantizme ve erotizme daha fazla yer verilmesi faydalı olabilir.

Yaşadığım sorunla nasıl başa çıkarım?

SORU:

24 yaşındayım, bir yıldır evliyim. Bende meni tiksintisi var. Görüntüsü ve kokusuna tahammül edemiyorum, ne zaman eşimle cinsellik yaşasak dakikalarca duş alıyo­rum. Eşim bu duruma alınıyor, bu sorunun bir çözümü var mı? S.R./ Bursa

CEVAP:

Sürekli olarak ya da yineleyici bir biçim­de, başta meni olmak üzere ter, tükürük gibi beden sıvılarından tiksinti duyma, bulantı, kusma ve cinsel ilişkiden tümüyle kaçınmaya cinsel tiksinti bozukluğu denir. Bu sorunu yaşayan kişi, tiksinti yaratan durumla karşı karşıya geldiğinde şiddetli gerginlik, sıkıntı, bazen öğürme, kusma, kendini çok kötü hissetme, hatta nadir durumlarda bayılma gibi belirtiler gös­terebilir. Bu bozukluğu yaşayan kişilerde temizlik ve titizlik konusunda takıntılar gö­rülebilir, dakikalarca arınmak için temiz­lenme, yıkanma ritüelleri olabilir. Cinsel tiksinti bozukluğu cinsel birliktelikten kaçınma yarattığı için çift ilişkisinde so­runlara neden olabilir. Böyle bir durumda diğer partnerde çoğu zaman bu durumdan olumsuz etkilenir, kendini kötü, pis veya aşağılanmış hissedebilir. Sorunun çözül­meden devam etmesi çift ilişkisinde kalıcı hasarlara neden olabilir. Cinsel tiksinti bozukluğu cinsel terapi ile tedavi edilebilir bir sorundur, karşılıklı ilgi ve sevgi devam ederken tedavi edilmesi daha kolaydır