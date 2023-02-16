Tüp bebek tedavisi cinselliği nasıl etkiler?

Tüp bebek tedavisi çiftler için zorlu bir süreçtir. Eğer ilişki konusunda sorun yaşanırsa mutlaka cinsel terapi desteği alınmalıdır…

Cinsel hayatımız eskisi gibi olur mu?

SORU:

44 yaşındayım, eşim 42. Beş yıldır tüp bebek tedavisi görüyoruz, bir türlü olmadı. Bu sürede çok yıprandık. Yal­nızca üreme amaçlı takvime bağlı bir cinsel yaşam nedeniyle cinsel hayatı­mız bitti. Ne yapabiliriz? S.D./ Adana

CEVAP:

Tüp bebek yapmak isteyen çiftlerin cinsel ha­yatı, aşılama günü, yumurtanın çatlama günü, yalnızca belirli günlerde seks yapma gibi doğal olmayan takvime bağlı bir cinselliğe dönüşü­yor. Bu da haz almak için yaşanması gereken cinselliği mekanik bir eyleme dönüştürdüğü için zamanla cinsellikten soğuma, eşe karşı ilgisizlik olabiliyor. Böyle bir durumda önce­likle çocuksuz bir hayatı kabullenmelisiniz. Bu döngüden cinselliğe evliliğiniz başındaki gibi aşamalı olarak başlayarak, yeniden sevgili olup ilişkinize daha fazla erotizm katarak çıkabilirsiniz. Birlikte bir tatile çıkmanız, ikinci bir balayı planlamanız yeni bir başlangıcı kolaylaştırabilir. Yapılan çalışmalar, tüp bebek tedavisi gören çiftlerin bu süreçte karşılıklı duygusal ve cinsel uzaklaşma yaşamamak ve sonrasında daha çabuk toparlanmak için mut­laka bir cinsel terapistten profesyonel destek almaları gerektiğini gösteriyor.

Kız arkadaşım niye böyle davranıyor?

SORU:

32 yaşında bekar bir gencim. Kız ar­kadaşım cinsel ilişki sırasında onun canını acıtmamı, sert seks yapmamı istiyor. Bu durum bir hastalık mı, ne yapmalıyım? E.F./ İstanbul

CEVAP:

Cinsel yaşamda istek ve beklentiler masum fantezilerden ileri düzeyde bir sapkınlığa ka­dar çok çeşitli olabilir. Birini çok tahrik eden şey bir başkasına iğrenç gelmesinin nedeni çocukluk anılarında gizlidir. Kimi roman­tizmden ve yumuşak seksten hoşlanırken, kimisi de sertlikten ve kontrol edilmekten hoşlanabilir. Cinsel ilişki sırasında fazla ileri gitmeyen sertlik fantezi olarak görülebilir. Cinsel fanteziler, karşılıklı rıza ve sınırlara saygı duyulduğu, sağlık için zararlı ve tehlikeli olmadığı sürece cinselliğe renk katan oyunlar olarak görülebilir. Sizin durumunuzda eğer kız arkadaşınızın istekleri sizi rahatsız et­miyorsa bir sorun olarak görmemelidir ama rahatsız oluyorsanız kız arkadaşınızla konu­şarak ortak bir çözüm yolu arayabilirsiniz.

İlişki sırasında ağrı ciddi bir sorun mu?

SORU:

27 yaşındayım. Cinsel ilişki ve mastürbasyon sırasında cinsel organımda ağrı oluyor, sonra kendiliğinden geçiyor. Herhangi bir doktora gitmedim, bu ağrı neden olabilir, hangi doktora gitmeliyim? A.C./ Adana

CEVAP:

Cinsel ilişki ve sonrasında cinsel organlarda ağrı genellikle kadınlarda görülen bir durumdur. Erkeklerde cinsel organda görülen ağrının sebebi genellikle penisin organik yapısıyla ya da enfeksiyonlarla ilgilidir. Peniste ağrının en önemli nedeni penis kılıfında enfeksiyon nedeniyle bükülmeye bağlı peyroni hastalığıdır. Ayrıca idrar yolu iltihabı, sert seks ya da mastürbasyon kaynaklı tahriş, gereğinden uzun süre boşalmadan seks yapmak, seks kazalarından kaynaklı penis kırılması, sünnet hataları, varikosel hastalığı ve penisteki yapısal bozukluklar da ağrıya neden olabilir. Ayrı her zaman bir şeylerin yolunda gitmediğini gösterir. Sizin durumunuzda vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına görünmeniz, onun önerileri doğrultusunda hareket etmeniz uygun olur.