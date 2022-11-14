Tüp bebek tedavisi cinselliği nasıl etkiler?

Tüp bebek tedavisi çiftler için zorlu bir süreçtir. Eğer ilişki konusunda sorun yaşanırsa mutlaka cinsel terapi desteği alınmalıdır…

Cinsel hayatımız eskisi gibi olur mu?

SORU:

44 yaşındayım, eşim 42. Beş yıldır tüp bebek tedavisi görüyoruz, bir türlü ol­madı. Bu sürede çok yıprandık. Yalnızca üreme amaçlı takvime bağlı bir cinsel yaşam nedeniyle cinsel hayatımız bitti. Ne yapabiliriz? S.D./ Adana

CEVAP:

Tüp bebek yapmak isteyen çiftlerin cinsel hayatı, aşılama günü, yumurtanın çatla­ma günü, yalnızca belirli günlerde seks yapma gibi doğal olmayan takvime bağlı bir cinselliğe dönüşüyor. Bu da haz almak için yaşanması gereken cinselliği meka­nik bir eyleme dönüştürdüğü için zaman­la cinsellikten soğuma, eşe karşı ilgisizlik olabiliyor. Böyle bir durumda öncelikle çocuksuz bir hayatı kabullenmelisiniz. Bu döngüden cinselliğe evliliğiniz başındaki gibi aşamalı olarak başlayarak, yeniden sevgili olup ilişkinize daha fazla erotizm katarak çıkabilirsiniz. Birlikte bir tatile çıkmanız, ikinci bir balayı planlamanız yeni bir başlangıcı kolaylaştırabilir. Yapılan çalışmalar, tüp bebek tedavisi gören çiftlerin bu süreçte karşılıklı duygusal ve cinsel uzaklaşma yaşamamak ve son­rasında daha çabuk toparlanmak için mutlaka bir cinsel terapistten profesyonel destek almaları gerektiğini gösteriyor.

Kız arkadaşım niye böyle davranıyor?

SORU:

32 yaiında bekar bir gencim. Kız arkadaşım cinsel ilişki sırasında onun canını acıtmamı, sert seks yapmamı istiyor. Bu durum bir hastalık mı, ne yapmalıyım? E.F./ İstanbul

CEVAP:

Cinsel yaşamda istek ve beklentiler masum fantezilerden ileri düzeyde bir sapkınlığa kadar çok çeşitli olabilir. Birini çok tahrik eden şey bir başkasına iğrenç gelmesinin nedeni çocukluk anılarında gizlidir. Kimi romantizmden ve yumuşak seksten hoşlanırken, kimisi de sertlikten ve kontrol edilmekten hoşlanabilir. Cinsel ilişki sırasında fazla ileri gitmeyen sertlik fantezi olarak görülebilir. Cinsel fanteziler, karşılıklı rıza ve sınırlara saygı duyulduğu, sağlık için zararlı ve tehlikeli olmadığı sü­rece cinselliğe renk katan oyunlar olarak görülebilir. Sizin durumunuzda eğer kız ar­kadaşınızın istekleri sizi rahatsız etmiyorsa bir sorun olarak görmemelidir ama rahat­sız oluyorsanız kız arkadaşınızla konuşarak ortak bir çözüm yolu arayabilirsiniz.

İlişki sırasında ağrı ciddi bir sorun mu?

SORU:

27 yaşındayım. Cinsel ilişki ve mastürbas­yon sırasında cinsel organımda ağrı oluyor, sonra kendiliğinden geçiyor. Herhangi bir doktora gitmedim, bu ağrı neden olabilir, hangi doktora gitmeliyim? A.C./ Adana

CEVAP:

Cinsel ilişki ve sonrasında cinsel organ­larda ağrı genellikle kadınlarda görülen bir durumdur. Erkeklerde cinsel organda görülen ağrının sebebi genellikle penisin organik yapısıyla ya da enfeksiyonlarla ilgilidir. Peniste ağrının en önemli nede­ni penis kılıfında enfeksiyon nedeniyle bükülmeye bağlı peyroni hastalığıdır. Ayrıca idrar yolu iltihabı, sert seks ya da mastürbasyon kaynaklı tahriş, gereğinden uzun süre boşalmadan seks yapmak, seks kazalarından kaynaklı penis kırılması, sünnet hataları, varikosel hastalığı ve penisteki yapısal bozukluklar da ağrıya neden olabilir. Ayrı her zaman bir şeylerin yolunda gitmediğini gösterir. Sizin duru­munuzda vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına görünmeniz, onun önerileri doğ­rultusunda hareket etmeniz uygun olur.