Tüp bebek tedavisi cinselliği de etkiler

Tüp bebek süreci çiftler için biraz da yıpratıcıdır. Alınan ilaçlar, dakika dakika uyulması gereken bir program sürekli olmayacak endişesi zamanla çifti cinsellikten soğutabilir…

Cinsel hayatımız normale döner mi?

SORU:

38 yaşındayım 8 yıllık evliyim ve erken boşalma ve cinsel isteksizlik sorunum var. Menide sperm hücresi olmadığı için çok büyük zorluklarla bir tüp bebek tedavisine başladık. Zaten iyi olmayan cinselliğimiz tümden bitti. Bize ne önerirsiniz? M.F./Balıkesir

CEVAP:

Azospermi meni örneğinde hiç sperm olmaması olarak tanımlanır. Erkek normal olarak boşalma yaşar ama menide sperm olmadığı için gebelik oluşmaz. Bu hem erkeği hem de kadını oldukça olumsuz etkileyen bir durumdur. Erkekte özgüven kaybı ve yeter­sizlik duygularına, kadında anne olamama korkularına yol açar. Neyse ki ilerleyen sağlık bilimi sayesinde bu gibi durumlarda bile çocuk sahibi olmak mümkündür. Ancak tüp bebek sureci biraz yıpratıcıdır. Alınan ilaçlar, dakika dakika uyulması gereken bir program, sürekli olmayacak endişesi zamanla çifti bir­birlerinden uzaklaştırabilir. Cinsel isteksizlik nedeniyle cinsel yakınlık sıklığının azalması erkekte erken boşalmaya, bütün bu olumsuz­luklar üst üste geldiğinde cinsel isteksizlik oluşması kaçınılmaz olur. Böyle bir durumda mutlaka bir cinsel terapistten destek alarak cinselliğin yeniden yapılandırılması, çocuk için sevişmenin yerine haz alıp yakınlaşmak için sevişmenin konması gerekir.

Eşime bu derdimi nasıl anlatırım?

SORU:

32 yaşındayım, 2 yıldır evliyim. Eşim evlendikten sonra kendini saldı, ben söylemesem ne yıkanmak ne de dişini fırçalamak aklına geliyor. Bu nedenle eşime karşı hiç cinsel isteğim kalmadı. Eşim beni suçluyor, bu sorunu nasıl aşarız? F.S./ Kayseri

CEVAP:

Cinsel yakınlığın olmazsa olmazlarının başında öz bakım ve temizlik gelir. Çünkü cinsel yakınlık ve cinsel ilişki beş duyuyla yaşanır ve bu duyulardan birini rahatsız eden herhangi bir şey cinsel ilgi isteği anın­da yok edebilir. Bu nedenle eşler kendile­rine ve birbirlerine saygı gereği öz bakım ve temizliğe dikkat etmelidir. Elmanın bile yıkanmadan yenmediği bir zamanda duşunu almadan yatağa girmek, bir de üstüne arzulanmayı istemek gerçekçi bir beklenti değildir. Eşinizle cinselliğin dışında uygun bir zamanda konuşarak sizi rahatsız eden ko­nuları onu incitmeden dile getirebilir, küçük çabalarını överek kalıcı olmasını sağlayabi­lirsiniz. Eşinizin direnç göstermesi, işbirli­ğine yanaşmaması durumunda yapısal bir sorun var demektir. Böyle bir durumda eşi­nizle birlikte deneyimli bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.