Tüp bebek tedavisi cinselliği bitirir mi?

Tüp bebek tedavisi çiftler için her açıdan zorlu ve stresli bir süreçtir. Bu süreçte cinsellikte sorunlar yaşanabilir.

Cinsel hayatımız ne zaman düzelir?

SORU:

Ben 46, eşim 41 yaşında. 6 yıldır aralıklarla tüp bebek tedavisi görüyoruz, bir türlü olmadı. Bu sürede çok yıprandık. Cinsel hayatımız bitti. Ne yapabiliriz? G.A./İstanbul

CEVAP:

Tüp bebek yapmak isteyen çiftlerin cinsel hayatı, aşılama günü, yumurtanın çatla­ma günü, yalnızca belirli günlerde seks yapma gibi doğal olmayan takvime bağlı bir cinselliğe dönüşüyor. Bu da haz almak için yaşanması gereken cinselliği meka­nik bir eyleme dönüştürdüğü için zaman­la cinsellikten soğuma, eşe karşı ilgisizlik olabiliyor. Böyle bir durumda öncelikle çocuksuz bir hayatı kabullenmelisiniz. Bu döngüden cinselliğe evliliğiniz başındaki gibi aşamalı olarak başlayarak, yeniden sevgili olup ilişkinize daha fazla erotizm katarak çıkabilirsiniz. Birlikte bir tatile çıkmanız, ikinci bir balayı planlamanız yeni bir başlangıcı kolaylaştırabilir. Yapılan çalışmalar, tüp bebek tedavisi gören çiftlerin bu süreçte karşılıklı duygusal ve cinsel uzaklaşma yaşamamak ve sonrasında daha çabuk toparlanmak için mutlaka bir cinsel terapistten profesyonel destek almaları gerektiğini gösteriyor.

Evlendikten sonra heyecan biter mi?

SORU:

32 yaşında nişanlı bir gencim. Evli arkadaşlarım bu dönemdeki cinsel heyecanın evlenince biteceğini söylüyor. Bu doğru mu, böyle olmaması için ne önerirsiniz? D.Ç./Mersin

CEVAP:

Evlilik beraberinde geçim sıkıntısı, çocuk­lar, aile ilişkileri gibi kimi zaman yorucu kimi zaman da stres oluşturan birçok sorumluluk getirir. Bu sorumluluklara ek olarak, istediğin zaman seks yapabil­menin rahatlığı, eşlerin evlilik garantisi içinde ilişkiye özen göstermemeleri, yakın ilişkinin yarattığı sıkılma ve kontrol edilme duygusu gibi nedenler cinsel istek ve arzuyu azaltabilir. Bununla birlikte bu durum her çift için geçerli değildir. Eşler evlendikten sonrada erotizmi besleme­ye, karşılık flörtleşmeye devam edebilir, cinsel yakınlığa gereken özeni gösterebilir. Bunun için sevgili olmayı sürdürme, açık iletişim, daha fazla romantizm yeterli olur.