Tüp bebek takvimi cinsel hayatımızı bitirdi ne yapmalıyız?
Tüp bebek yapmak isteyen çiftlerin cinsel hayatı yalnızca belirli günlerde seks yapma gibi doğal olmayan takvime bağlı bir cinselliğe dönüşüyor…
Cinsel hayatımız eskisi gibi olur mu?
SORU:
45 yaşındayım, eşim 40. 3 yıldır tüp bebek tedavisi görüyoruz, bir türlü olmadı. Bu sürede çok yıprandık. Yalnızca üreme amaçlı takvime bağlı bir cinsel yaşam nedeniyle cinsel hayatımız bitti. Ne yapabiliriz? M.F./İstanbul
Tüp bebek yapmak isteyen çiftlerin cinsel hayatı, aşılama günü, yumurtanın çatlama günü, yalnızca belirli günlerde seks yapma gibi doğal olmayan takvime bağlı bir cinselliğe dönüşüyor. Bu da haz almak için yaşanması gereken cinselliği mekanik bir eyleme dönüştürdüğü için zamanla cinsellikten soğuma, eşe karşı ilgisizlik olabiliyor. Böyle bir durumda öncelikle çocuksuz bir hayatı kabullenmelisiniz. Bu döngüden cinselliğe evliliğiniz başındaki gibi aşamalı olarak başlayarak, yeniden sevgili olup ilişkinize daha fazla erotizm katarak çıkabilirsiniz. Birlikte bir tatile çıkmanız, ikinci bir balayı planlamanız yeni bir başlangıcı kolaylaştırabilir. Yapılan çalışmalar, tüp bebek tedavisi gören çiftlerin bu süreçte karşılıklı duygusal ve cinsel uzaklaşma yaşamamak ve sonrasında daha çabuk toparlanmak için mutlaka bir cinsel terapistten profesyonel destek almaları gerektiğini gösteriyor
Sertleşme problemiyle nasıl başa çıkarım?
SORU:
35 yaşındayım. Karaciğer yetmezliğine bağlı D vitamini eksikliği yaşıyorum. Bu sorun yaklaşık 10 yıldır var. Son yıllarda gittikçe artan bir sertleşme güçlüğü yaşamaya başladım. Bunun D vitamini eksikliğiyle ilgili olabilir mi? A.A./ Sivas
CEVAP:
D vitamini eksikliğinin neden olduğu yorgunluk ve güçsüzlük cinsel yaşamı da olumsuz etkiler. Bu sorun güneş ışınlarından yeterince faydalanmama, obezite, yeterli ve sağlıklı beslenmeme, karaciğer yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, genetik hastalıklar nedeniyle oluşur. D vitamini eksikliği kişilerde halsizlik yorgunluk, kilo verememe, kas ve eklem ağrıları, terleme, baş ağrısı, tırnaklarda ve saçlarda güçsüzlük, uykunun kalitesiz olması gibi durumlara neden olabilir. Tedavisinde vitamin takviyesi kullanmanın yanı sıra besinlerin D vitamini yönünden zengin olanlarını tüketmek fayda sağlamaktadır. Somon, ton balığı, yeşil yapraklı sebzeler, süt ürünleri ve yumurta tüketimi D vitamini eksikliği tedavisinde önemli rol oynar. Sizin durumunuzda D vitamini eksikliği ortadan kalktığında sertleşme sorununuz da azalacaktır.