Tüp bebek takvimi cinsel hayatımızı bitirdi ne yapmalıyız?

Tüp bebek yapmak isteyen çiftlerin cinsel hayatı yalnızca belirli günlerde seks yapma gibi doğal olmayan takvime bağlı bir cinselliğe dönüşüyor…

Cinsel hayatımız eskisi gibi olur mu?

SORU:

45 yaşındayım, eşim 40. 3 yıldır tüp bebek tedavisi görüyoruz, bir türlü olmadı. Bu sürede çok yıprandık. Yalnızca üreme amaçlı takvime bağlı bir cinsel yaşam nedeniyle cinsel hayatımız bitti. Ne yapabiliriz? M.F./İstanbul

Tüp bebek yapmak isteyen çiftlerin cinsel hayatı, aşılama günü, yumurtanın çatlama günü, yalnızca belirli günlerde seks yapma gibi doğal olmayan takvime bağlı bir cinselli­ğe dönüşüyor. Bu da haz almak için yaşan­ması gereken cinselliği mekanik bir eyleme dönüştürdüğü için zamanla cinsellikten soğuma, eşe karşı ilgisizlik olabiliyor. Böyle bir durumda öncelikle çocuksuz bir hayatı kabullenmelisiniz. Bu döngüden cinselliğe evliliğiniz başındaki gibi aşamalı olarak baş­layarak, yeniden sevgili olup ilişkinize daha fazla erotizm katarak çıkabilirsiniz. Birlikte bir tatile çıkmanız, ikinci bir balayı planla­manız yeni bir başlangıcı kolaylaştırabilir. Yapılan çalışmalar, tüp bebek tedavisi gören çiftlerin bu süreçte karşılıklı duygusal ve cinsel uzaklaşma yaşamamak ve sonrasında daha çabuk toparlanmak için mutlaka bir cinsel terapistten profesyonel destek alma­ları gerektiğini gösteriyor

Sertleşme problemiyle nasıl başa çıkarım?

SORU:

35 yaşındayım. Karaciğer yetmezliğine bağlı D vitamini eksikliği yaşıyorum. Bu sorun yaklaşık 10 yıldır var. Son yıllarda gittikçe artan bir sertleşme güçlüğü yaşamaya başladım. Bunun D vitamini eksikliğiyle ilgili olabilir mi? A.A./ Sivas

CEVAP:

D vitamini eksikliğinin neden olduğu yorgunluk ve güçsüzlük cinsel yaşamı da olumsuz etkiler. Bu sorun güneş ışınlarından yeterince fayda­lanmama, obezite, yeterli ve sağlıklı beslen­meme, karaciğer yetmezliği, kronik böbrek yet­mezliği, genetik hastalıklar nedeniyle oluşur. D vitamini eksikliği kişilerde halsizlik yorgunluk, kilo verememe, kas ve eklem ağrıları, terleme, baş ağrısı, tırnaklarda ve saçlarda güçsüzlük, uykunun kalitesiz olması gibi durumlara neden olabilir. Tedavisinde vitamin takviyesi kullan­manın yanı sıra besinlerin D vitamini yönünden zengin olanlarını tüketmek fayda sağlamaktadır. Somon, ton balığı, yeşil yapraklı sebzeler, süt ürünleri ve yumurta tüketimi D vitamini eksik­liği tedavisinde önemli rol oynar. Sizin durumu­nuzda D vitamini eksikliği ortadan kalktığında sertleşme sorununuz da azalacaktır.