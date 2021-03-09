Tunus açıklarında 2 göçmen teknesi battı: 14 ölü

Tunus açıklarında toplamda 150’den fazla göçmenin bulunduğunu 2 teknenin batması sonucu 4’ü çocuk 14 kişi hayatını kaybetti.

Çoğunluğu Sahraaltı Afrika ülkelerinden olmak üzere 150’den fazla göçmenin bulunduğu 2 tekne, Akdeniz’deki İtalyan adası Lampedusa’ya doğru ilerlerken Tunus açıklarında battı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün gece veya bu sabah erken saatlerde kıyıdan ayrıldığı tahmin edilen teknelerin batması sonucu 4’ü çocuk 14 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynakları, Sfax kenti açıklarındaki kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şu ana kadar 139 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Tunus’ta çok sayıda kişi, Afrika ve Orta Doğu’daki çatışmalar ve yoksulluktan kaçmak için yasa dışı göçe başvuruyor.

(İHA)