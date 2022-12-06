Tunceli’de PKK’lı teröristlerin 15 sığınağı imha edildi
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Tunceli’de PKK’lı teröristlerin 15 sığınağı imha edildi

Tunceli’de, PKK’lı teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı 15 sığınak, tespit edilerek imha edildi.

Merkeze bağlı Ahpanos, Bali Deresi, Ovacık, Hozat ve Çemişgezek bölgesinde kalan Ali Boğazı, Roj Deresi ve Munzur Vadisi’nde yoğunlaştırılan operasyonda özel birlikler, sarp kayalık alanlardaki mağaralara uzun merdiven ve halatlarla çıkıp, teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı 15 sığınağı tespit etti. Sığınaklarda yapılan aramalarda; 806 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 2 jeneratör, 2 el telsizi, EYP yapımında kullanılan 35 düdüklü tencere, ampermetre, 3 adet 6’lı hazırlanmış pil bloku, 350 metre kablo, 4 şarj adaptörü, uzaktan kumanda anahtarı, 4 örgütsel doküman, havan mühimmatı, güneş paneli, 62 pil, 3 akü, 5 şarj kablosu, lehim çantası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el koyulurken, sığınaklar da tek tek imha edildi. (DHA)

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