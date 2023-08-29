Tunceli’de eğlence mekanında bıçaklı kavga: 9 yaralı

Tunceli’de, alkollü eğlence mekanında müşterilerle çalışanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece, şehir merkezinden geçen Munzur Çayı kenarındaki bir alkollü eğlence mekanında meydana geldi. Bir grup müşteriyle iş yeri çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçak ve içki şişelerinin kullanıldığı kavgada, 9 kişi yaralandı. Bu sırada bölgeye yakın bir noktada denetim yapan polis ekipleri, mekana gelip havaya ateş ederek tarafları ayırdı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(DHA)