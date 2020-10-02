Tunceli’de ayılar 74 küçükbaş hayvanı telef etti

Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Göneli köyünde ahıra giren ayılar, 74 küçükbaş hayvanı telef etti.

Olay, gece saatlerinde Pülümür ilçesine bağlı Göneli köyünde meydana geldi. Özkan Özdemir’e ait ahırın kapısını kırarak içeri giren ayılar, 74 küçükbaş hayvanı telef etti. Ahırın, evine uzak olduğu için sesleri duymadıklarını söyleyen Özdemir, “Yıllardır emek verdiğimiz hayvanlarımız telef oldu. Ahırımız evimize uzak olduğu için hiçbir ses duyamadık ve durumu fark edemedik. İlçe Tarım Müdürlüğü´ne bilgi verdik onlar da gelip rapor tuttular” dedi.