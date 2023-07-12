Tuncay Özkan’ın acı günü

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, uzun süredir tedavi gören ancak dün gece yaşamını yitiren annesi Sulhiye Özkan için sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın annesi Sulhiye Özkan dün gece hayatını kaybetti. Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla annesine veda etti.

Özkan’ın “Sulhiyem” başlığı ile yayınladığı veda mesajı şöyle:

“Bir kara dut tanesine benzerdi yüzü. Siyah saçlar, kara kaş, kara bir alın yazısı. İnce uzun bir kadın. Beyazlığı gündüz öksüzdü. Kapkara gözleri gece. Bir matbaa işçisine aşıktı. Babam Ziya. Ziyası öldü 34’ünde.

Dudakları hep mahsun. Çilekeş ellerine dalar giderdi aklı mecnun. Gülünce gül tartardı adaletinde.

Su içmezdi bedelini ödemezse. Aslan yatağına it bağlanmaz derdi. Sevdasına yürek dayanmaz.

Aklından dört haneli işlemleri çarpar, böler, toplar, çıkarırdı. Eğlencesinin hepsi bu kadardı. Kızınca karanfil kızılında acıydı sözleri. Anamdı; adı Sulhiye! Azıcık üstüne gitsem. Boynu bükük karam. 12 Eylül işkencehanesi DAL’da da bekledi. Silivri zindanında da. Çok üzdüler. Görüştürmemek için gözündeki merceği, sütyenindeki kopçayı bahane ettiler. Utanın, dedi yılmadı her çarşamba geldi sevdi kulağıma fısıldaya fısıldaya: Canını yaktılar mı oğlum? Anne canım hiç yanmadı bu günkü kadar! Sulhiyem, acımı anlatamam. Nasıl koyup gittin beni annem. Kara bahtlım. Sorma artık yarını. Beni yetim koyan annem. Bize oldu olan. Bize oldu olan.”

(ANKA)