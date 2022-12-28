Tuncay Özkan: Ne yaparlarsa yapsınlar masa dağılmıyor
Haberler Gündem

Tuncay Özkan: Ne yaparlarsa yapsınlar masa dağılmıyor

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüşmesinden bir fotoğraf paylaşarak “Ne yaparlarsa yapsınlar masa dağılmıyor. Saray’ın kabuslar görmesi, kumpaslar kurmaya çalışması normal” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu akşam Ankara’da Ahlatlıbel Parkı’nda buluştu.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, devam eden görüşmede çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı ve “Ne yaparlarsa yapsınlar masa dağılmıyor. Saray’ın kabuslar görmesi, kumpaslar kurmaya çalışması normal” dedi. (ANKA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Bakan Akar’dan yeni yıl mesajı

Bakan Akar’dan yeni yıl mesajı

İstanbul’da zincirleme trafik kazası: biri bebek iki yaralı 

İstanbul’da zincirleme trafik kazası: biri bebek iki yaralı 

Şanlıurfa’da trafo patlaması korkuya neden oldu

Şanlıurfa’da trafo patlaması korkuya neden oldu

Tuncay Özkan: Ne yaparlarsa yapsınlar masa dağılmıyor
Gündem