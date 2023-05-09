Tuncay Özkan: İktidar 81 ilde CHP logolu PKK afişleri asacak

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, AKP’nin dezenformasyon ile seçim kazanmaya çalıştığını belirterek, “İktidar 81 ilde CHP logolu PKK afişleri asacak. Seçimi kaybediyorlar. YSK’nın derhal bu kirli propagandayı engellemesi lazım. Onları PKK terör örgütü de kurtaramayacak. Yine PKK’nın kanatları altına sığındılar” dedi.

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Bolu mitingi sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AKP’nin yurt genelinde CHP logosunu kullanarak terör örgütü PKK’nın kadrolarını tanıtan afişler asacağını söyledi. Özkan, CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) AK Parti’nin bu afişleri asmasına engel olunması için başvurduğunu bildirdi.

CHP olarak AKP’nin 81 ilde afişleri panolara asma ve halka broşür dağıtma hazırlığını öğrendiklerini belirten İzmir Milletvekili Özkan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul mitinginde montajlanmış bir videoyla PKK’lı Murat Karayılan’ı sanki CHP videosu içerisindeymiş gibi gösterdiğini anımsattı.

“CHP’NİN NE PKK’YLA NE DE HERHANGİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BAĞI YOKTUR”

AKP’nin ayrıca CHP logosuyla sahte afişler ve broşürler ürettiği uyarısını yapan Özkan, AKP’nin dezenformasyon ile seçim kazanmaya çalıştığını vurguladı. Özkan’ın açıklaması şöyle:

“YSK’nın derhal bu kirli propagandayı engellemesi lazım. Terör örgütü ile CHP’yi yan yana getirmek terör örgütü propagandası yapmaktır. CHP’nin ne PKK’yla ne de herhangi bir terör örgütü ile bağı yoktur, hiçbir görüşmesi gizli pazarlığı söz konusu değildir. CHP’yi terörle yan yana getirmek alçaklıktır. Seçimi rayından çıkaracak kirli propaganda yöntemleriyle CHP’nin kazanmasını engellemeye çalışmak nafile bir çabadır. Kaybetme korkusuyla yaptıkları bu çalışmaların hiçbir faydası olmayacak kaybedecekler. Yine onlara, PKK kanatları altına sığındılar. Onları PKK terör örgütü de kurtaramayacak. PKK ve CHP afişlerini seçim malzemesi haline getirmek suçtur.” (ANKA)