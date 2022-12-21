Tuncay Özkan: Bize düşen görev açlığı yok etmektir

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Antalya Kumluca’da yaşanan sel felaketinin açtığı hasarlarla mücadele eden parti üyeleriyle sohbet etti. Özkan, “Bugün ülkenin içine düştüğü durum felaket; açlık, yoksulluk bütün bunlarla mücadelede toplumun yüzde 60’ı yeşil kart yoluyla para alıyor. Bu kadar yoksulluğun, açlığın olduğu bir yerde bize düşen görev açlığı ve yoksulluğu yok etmektir. Biz o insanlar için kavga etmezsek o zaman görevimizi yapmamış oluruz” dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Antalya Kumluca’da sel felaketinin yaşandığı afet bölgesinde yurttaşlarla sohbet etti. Özkan, afetin yaralarını sarmaya çalışan CHP üyeleriyle de görüştü.

Özkan, afet bölgesinde çalışan CHP’li üyelere yönelik; “Bütün örgütümüzün mutlak bütünlük içinde bilmeyenlere anlatması… Önemli olan biz değiliz, önemli olan şey karşı tarafta bizi bekleyen arkadaşlar. Gidip onlarla, hayatın gerçekleri üzerine sohbet etmemiz gerekiyor. 1 bardak çayın 5 lira olduğu, 1 simidin 5 lira olduğu bir Türkiye’de asgari ücretin 5 bin lira olduğu bir ülkede nasıl yaşanacağı konusunu konuşmak lazım” dedi.

Özkan, bir CHP’linin “Cebi bomboş ama yine çok şükür diyor. Bundan yılıyoruz” sözlerine karşılık şunları söyledi:

“Arkadaşlar yılmayın, niye yılıyorsunuz? Herkese ulaşmanın bir yolu var. Sorun şu kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. O arkadaşları aydınlatamazsak, onların yüreklerin, akıllarına bu kıvılcımı düşüremezsek…Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz… Bizim kurtuluşumuz kurtuluşsa biz zaten kurtulmuşuz. Biz aydınlıksa aydınlığız. Başka şeylerse yerinde. Ama önemli olan şey ülkeyi topyekûn kurtarabilmek. Bugün ülkenin içine düştüğü durum felaket; açlık, yoksulluk bütün bunlarla mücadelede toplumun yüzde 60’ı yeşil kart yoluyla para alıyor. Bu kadar yoksulluğun, açlığın olduğu bir yerde bize düşen görev açlığı ve yoksulluğu yok etmektir. Biz o insanlar için kavga vermezsek o zaman görevimizi yapmamış oluruz. Kurucumuzun, yol göstericimizin, önderimizin bize talimatı; Mustafa Kemal’in aydınlığını Anadolu’daki her evin penceresinden ışıyacak şekille getirmeden bu mücadele durmaz.

İnsanların önce karnını doyuracağız, sonra onlara güzel, geleceği garanti altına alınmış bir yaşam sunacağız, sonra da onların aydınlanması, çağdaş dünya ile bütünleşmesi için mücadele edeceğiz. Bizim başka ödevimiz yok. Her CHP’linin, gelip üyeliğe imza atan her CHP’linin söz verdiği şey Mustafa Kemal’in gösterdiği hedef doğrultusunda yürümektir.”

(ANKA)