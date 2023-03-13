Tunç Soyer’den İzmirliler’e ‘Umut Hareketi’ çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası başlattıkları ‘Umut Hareketi’ kampanyasına İzmirliler’den destek istedi. Yardımların azaldığını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Büyük zorluklarla yaşam mücadelesini deprem bölgesinde sürdüren vatandaşlarımızın yanında olmamız lazım. Herkesi Umut Hareketi üzerinden destek vermeye davet ediyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası başlattıkları ‘Umut Hareketi’ kampanyasına İzmirliler’den destek istedi. Yardımların azaldığını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Büyük zorluklarla yaşam mücadelesini deprem bölgesinde sürdüren vatandaşlarımızın yanında olmamız lazım. Herkesi Umut Hareketi üzerinden destek vermeye davet ediyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, deprem felaketinin hemen sonrasında başlattığı yardım seferberliği devam ediyor. İlk günden itibaren İzmirliler’in ve Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı binlerce ton insani yardım malzemesinin depremzedelere ulaştığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, başlattıkları ‘Umut Hareketi’ adlı yardım kampanyasına destek çağrısı yaptı.

“DEPREMDEN ÖLMEK KADER DEĞİLDİR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ayağa kalkmak için birbirimizin elini tutmalı, sorgusuz seferberliğimizi sürdürmeliyiz. İzmir, depremin yaralarını birlikte sarmak için her zaman yanınızda olacak. İbni Haldun’un dediği gibi coğrafya kaderdir. Fay hatları üzerinde bir ülkede yaşıyor olmak hepimizin kaderidir. Ölüm de mukadderattır, ancak depremden ölmek kader değildir. Depremden ölmek, cehalet ve hıyanettendir. Bu büyük felaketten dersler çıkartarak, benzer bir afette bu kadar büyük kayıp ve tahribat yaşamamak için dirençli kentler kuracağız ve insanlarımız güvenli sağlıklı ve huzurlu hayatlarını sürdürecekler” dedi.

“TEKRAR CANLANDIRMAK ZORUNDAYIZ”

İzmirliler’i dayanışmayı sürdürmeye davet eden Başkan Tunç Soyer, “Depremin acıları, yaraları devam ediyor. Binlerce, on binlerce vatandaşımız açıkta, soğukta hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. İlk günlerdeki olağanüstü büyük kampanya maalesef bir hayli sönümlenmiş görünüyor. Şimdi tekrar bunu canlandırmak ve desteklerimizi bölgeye ulaştırmaya devam etmek zorundayız. En çok ihtiyaç duyulanlar gıda malzemeleri, hijyen malzemeleri ve sıcak yemek. Tüm vatandaşlarımızı tekrar kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum. Ele ele kampanyamızı sürdürmek zorundayız. Hayat devam ediyor. Büyük zorluklarla yaşam mücadelesini deprem bölgesinde sürdüren vatandaşlarımızın yanında olmamız lazım. Herkesi Umut Hareketi üzerinden destek vermeye davet ediyorum” diye konuştu.

(ANKA)