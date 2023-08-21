Tunç Soyer’den İzmir’in yeni valisi Elban’a ziyaret
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Tunç Soyer’den İzmir’in yeni valisi Elban’a ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in yeni valisi Süleyman Elban’ı ziyaret etti. Başkan Soyer ve Vali Elban uyum içerisinde çalışarak kenti daha iyiye götürme mesajı verdi.

Başkan Soyer, 16 Ağustos Çarşamba günü göreve başlayan İzmir Valisi Süleyman Elban’ı ziyaret ederek, “Hayırlı olsun” dileklerini iletti. Kent için uyum içerisinde çalışacaklarını kaydeden Başkan Soyer ve Vali Elban, İzmir’in güzel insanlarına birlikte hizmet edecek olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Soyer, Vali Elban’a ziyareti sırasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı yayınlarından hediye etti.

(ANKA)

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