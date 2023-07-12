Tunç Soyer’den batma iddialarına sert tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin borçlu olduğu firmalara konut ya da arsa teklif ettiği iddialarına tepki göstererek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notu AAA iken Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’nin kredi notu B-’dir. Belediyemizin alacaklı firmalara konut ya da arsa teklifi iddiaları tamamen gerçek dışıdır” dedi.

Tunç Soyer, belediyenin borçlu olduğu firmalara konut ya da arsa teklif ettiği iddialarına, bugün Twitter hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Soyer, “‘İzmir Büyükşehir Belediyesi batıyor’ deseydik bazılarının çok mutlu olacağını biliyorum. Ama onları geçelim, gerçek vatanseverlere doğruları anlatalım. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notu AAA iken Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’nin kredi notu B-’dir. Belediyemizin alacaklı firmalara konut ya da arsa teklifi iddiaları tamamen gerçek dışıdır” paylaşımı yaptı.

“HAZİNE, SON 4 SENEDE İZMİR’DE 1,7 MİLYAR TL’LİK SATIŞ YAPMIŞTIR”

Soyer, “Buyurun gerçeklere: İhalelerimiz, herkese açık ve şeffaf bir şekilde 2886 sayılı Kanun’a göre yapılmaktadır. Görev yaptığım 4 sene boyunca 969 milyon TL’lik gayrimenkul satışı, 1 milyar 50 milyon TL’lik kamulaştırma yaparak sattığımızdan daha fazlasını aldık. Sadece Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ise son 4 senede İzmir’de 1,7 milyar TL’lik satış yapmıştır. (Diğer kamu kurumları dahil değildir, belirtilen satış miktarı sadece Hazine’nindir)” dedi.

“BU YALAN HABERLERİ ÇIKARANLARLA İLGİLİ YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK”

Yalan haberlere tepki gösteren ve yasal işlem başlatacaklarını belirten Soyer, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

“Yalan haberlerin altına atılan imzalar yerine onay bekleyen kredilerimize imza atılmasını tercih ederiz. İtibar operasyonlarından medet umanlar bilsin isterim: İzmir’in ve İzmirlilerin refahını artırma kararlılığımız, yalanlardan etkilenmeyecek kuvvettedir. Bugüne kadar şeffaf ve adil yönetim anlayışımızdan bir adım bile şaşmadık, şaşmayız. Bu yalan haberleri çıkaranlarla ilgili yasal işlem başlatılacaktır.”

(AA)