Tunç Soyer: Türkiye’nin Hasan Tahsinleri iyi ki varsınız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması Ödül Töreni ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin 77’nci kuruluş yıldönümü etkinliğine katıldı. Başkan Soyer, “Türkiye’nin Hasan Tahsinleri… İyi ki varsınız! Sadece mesleğini icra ettiği için hapishanelere gönderilen değerli gazeteci dostlarımıza buradan selam göndermek istiyorum. Merak etmeyin! Bu ülkede vicdanlı gazeteciler var olduğu müddetçe sizi kimse susturamaz. Merak etmeyin bunları da atlatacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması Ödül Töreni ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin 77’nci kuruluş yıldönümü için düzenlenen geceye katıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde düzenlenen programda İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekilleri Rıfat Nalbantoğlu, Ednan Arslan, Gökçe Gökçen, İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Yeşil Sol Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve 26 ve 27. Dönem İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Önceki Dönem Başkanı Misket Dikmen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, İzmir Barosu Başkan Yardımcısı avukat Zöhre Dalkıran, İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu (İEKK), İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Gülafer Mete, gazeteci Çiğdem Toker ve Mete Çubukçu, İGC Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda gazeteci yer aldı.

“VATANDAŞIN HUZURUNU DERT EDİNEN GAZETECİLERİN OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUM”

Törenin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ülkenin içinde bulunduğu zorluklara değinerek, “Şimdi gündelik siyasetin dehlizlerinde, ince ayarlarla kimin kimi çekiştirdiğini değil, ülkenin içinde bulunduğu, ekonomik bağımsızlığımızı tehdit eden koşulları mesele edinmemiz gerekiyor. Türkiye kanıyor. Bizim bu yarayı iyileştirmemiz lazım. Yarın değil, bugün. Hemen şimdi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken hepimizin üstüne düşen asli görev bu. Şimdi Türkiye’nin yeri ve konumu için ortak hedef ve değerlere ihtiyacımız var. Bu değerler bir yandan bizi birleştirirken diğer yandan içimizdeki her bir rengi korumalı, ona söz ve nefes hakkı tanımalı. İşte biz buna demokrasi diyoruz. Birbirimizle, doğayla, geçmiş ve değişimle uyum içinde yaşayan bir topluma demokrasi diyoruz. Türkiye’de büyük bir değişim yaşanıyor. Bugün söz ve mevki sahibi olan bizler arasında bu değişim çok fark edilmese de, geleceğin sahibi yeni nesiller hızla değişiyor. Bize düşen, geleceğin birlikte inşası için gereken imkanları oluşturmak. Sayıları bugünlerde her ne kadar azalmış da olsa, ülkenin huzurunu, vatandaşın ve sofralarımızın huzurunu dert edinen gazetecilerin olduğunu çok iyi biliyorum” dedi.

BAŞKAN SOYER HAPİSHANELERDEKİ GAZETECİLERE SELAM GÖNDERDİ

Gazetecilerin bu zor dönemde çok zor bir meslek icra ettiklerine dikkat çeken Başkan Soyer, “Tüm baskılara rağmen, korkmadan, sinmeden gazetecilik mesleğinin hakkını vererek alın teri döken Türkiye’deki tüm gazetecilere buradan selam olsun. En başta da sadece mesleğini icra ettiği için hapishanelere gönderilen değerli gazeteci dostlarımıza buradan selam göndermek istiyorum. Merak etmeyin! Bu ülkede vicdanlı gazeteciler var olduğu müddetçe sizi kimse susturamaz. Merak etmeyin bunları da atlatacağız. Bugün 56. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması Ödül Töreni’ni ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin yetmiş yedinci, 9 Eylül Gazetesi’nin ise on birinci kuruluş yıldönümünü bir arada kutluyoruz. 56. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması’nda ödül alan tüm kıymetli gazetecileri, basın emekçilerini yürekten kutluyorum. İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin tüm mensuplarını 77. kuruluş yılı nedeniyle kutluyorum. Son olarak, 9 Eylül Gazetesi’nin tüm çalışanlarının, emekçilerinin kuruluş yıldönümünü bütün kalbimle kutluyorum. Türkiye’nin Hasan Tahsinleri… İyi ki varsınız! Hasan Tahsin’in ilk kurşunu sıkmadan söylediği son sözüyle konuşmamı bitireyim: Sen başla bitiren bulunur” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN SOYER’E BASINA DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise “İşini hakkıyla yapan her bir meslektaşımızla onur duyuyorum, onur duyuyoruz. Tam 77 yıldır gazetecilik mesleğinin birlik, beraberlik ve onurunu temsil eden, bağımsız gazetecilik için ulusal çapta mücadelesini sürdüren bir cemiyettir, İzmir Gazeteciler Cemiyeti” dedi. Gappi, ayrıca Başkan Tunç Soyer’in yerel basına destek verdiğinin altını çizerek teşekkür etti.

(ANKA)