Tunç Soyer: Önceliğimiz afet bölgesindeki insanımız

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremin ardından Hatay’da yaşanan su sıkıntına karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden destek geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hatay’a 3 TIR içme suyu gönderildiğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Önceliğimiz afet bölgesindeki insanımız. Hatay’daki içme suyu sorununu çözmek için dün akşam bir tır bugün de iki tır İzmir’den yola çıktı. Daha hızlı müdahale için su yüklü bir tırı da Adana’dan gönderdik” ifadelerini kullandı. (ANKA)