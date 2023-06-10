İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Metro Sergi alanında 30 Temmuz’a kadar sanatseverlere ev sahipliği yapacak “İzmir ve Kültürel Değerleri” resim yarışması sergisinin açılışına katıldı. Başkan Soyer “Hayatta en çok ressamları kıskandım. Çünkü onların gönül penceresi hayata başka türlü bakıyor, onlar başka bir zenginlik taşıyorlar. Ne mutlu sizlere” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i kültür sanat kenti haline getirme vizyonuyla yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organizatörlüğünde kentin kültürel değerlerini sanatçıların gözünden görmeyi amaçlayan “İzmir ve Kültürel Değerleri” resim yarışması sergisi açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla kapılarını İzmirlilere açan ve 100 eserden oluşan sergi için İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak Metro Sergi alanında etkinlik düzenlendi. Sergi 30 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı, İZELMAN A.Ş. ve İzmir Suluboya Ressamları Derneği (yeni adıyla Uluslararası İzArtist Derneği) ile hazırlanan serginin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, İZELMAN A.Ş. Genel Müdürü Burak Alp Ersen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Dernek Başkanı Muzaffer Bektaş ve sanatçılar katıldı.

“DAHA İYİSİNİ BAŞARMAYA MUKTEDİRİZ”

Kentin kültürel değerleri için farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen ve kazanan yarışmacıların sertifika ve ödül aldığı törende konuşan Başkan Tunç Soyer, “Hayatta en çok ressamları kıskandım. Çünkü onların gönül penceresi hayata başka türlü bakıyor, onlar başka bir zenginlik taşıyorlar. Ne mutlu sizlere. Gördüğüm her resim olağanüstü güzel ve etkileyici. 2023 yılı maalesef çok büyük can ve mal kayıplarıyla başladı. Ama bizler Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatları olarak o büyük yıkımların yaşandığı 100 yıl öncesinde eğer bir cumhuriyet inşa edip çıkmışsak bugün de mutlaka daha iyisini başarmaya muktediriz. Hiç kimse enseyi karartmasın” ifadelerini kullandı.

Başkan Tunç Soyer’e teşekkürlerini sunan İzmir Suluboya Ressamları Derneği/ Uluslararası İzArtist Derneği Başkanı Muzaffer Bektaş ise, “Böylesi anlamlı bir projeye imza atılması, sanat ve sanatçıya destek vermeleri bizleri mutlu etti ve onurlandırdı” dedi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ TESLİM EDİLDİ

Yarışmanın jürisinde sanatçılar Bedri Karayağmurlar, Hasan Rastgeldi, Mete Sezgin, Turan Enginoğlu yer aldı. Baskı kategorisinde birinciliği Gülnaz Ertan, ikinciliği Mualla Gürle, üçüncülüğü Mehlika Korol, mansiyon ödülünü ise Busen Nijen Alparslan aldı. Suluboya kategorisinde birinci Hakan Güngör, ikinci Hatice Turhan, üçüncü ise Huriye Tamer oldu. Mansiyon ödülünü de Zekiye Erçin kazandı. Yağlıboya kategorisinin ise birincisi Zahit Yıldız, ikincisi Fatma Şehnaz Şimşek, üçüncüsü Şükran Ulucan oldu. Mansiyon ödülü de Birgül Ergün’e verildi. Sanatçılara ödüller Başkan Tunç Soyer, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İZELMAN A.Ş. Genel Müdürü Burak Alp Ersen ve Dernek Başkanı Muzaffer Bektaş tarafından verildi. (ANKA)