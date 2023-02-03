Tuluhan Tekelioğlu’ndan yeni belgesel
Haberler Yaşam

Tuluhan Tekelioğlu’ndan yeni belgesel

Belgeselci, yazar ve sunucu Tuluhan Tekelioğlu’nun, AXA Sigorta’nın katkılarıyla hayata geçirdiği “Çocuklar Hep Doğru Söyler” adlı belgesel, gala gösteriminde izleyiciyle buluştu.

Paribu Cineverse Kanyon’da düzenlenen gala gösteriminin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Tekelioğlu, Türk toplumunun çocukları dinlemekten giderek uzaklaştığını savunarak, “Çocuklar Türkiye’nin görünmeyen öznesidir. Onlar konuşursa ne olur diye düşündüm ve bu belgeselle Alfa kuşağının sesini Türkiye’ye duyurmak istedim. Geleceğe dair görmek istediğimiz değişimler çocuklarla başlayacaktır. Çünkü çocuklar hep doğru söyler.” dedi.

“BU BELGESELLE BİR SERİYİ TAMAMLIYORUM”

Tekelioğlu, daha önce yaptığı belgesellerde kadınlar, gençler ve eski kuşağın hikayelerini anlattığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

“Bu belgeselle bir seriyi tamamlıyorum. Burada çocuklar geleceğe dair fikirlerini, düşüncelerini ve eleştirilerini anlatıyor. Bunları dikkate almamız lazım çünkü geleceğin bütün sorumlulukları onların üzerine biniyor ve onlar bütün bu sorumluluğun şimdiden farkındalar.”

Konuştuğu çocukların, yazar Yaşar Kemal’in “İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar.” sözünü kendisine hatırlattığını kaydeden Tekelioğlu, “Küçük çocuklardan yüreği kocaman ve olgun sözler duyacaksınız. Umarım belgeseli beğenirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Tekelioğlu, ülkenin farklı bölgelerinden 20 çocuğa Türkiye ve dünyanın geleceği, para, aşk, siyaset, ekonomi, teknoloji, eğitim konularında sorular yönelttiğini belirterek, “Bu çocukların hepsi Alfa kuşağına ait. Hep Z kuşağından bahsediyoruz ama Alfa’yı hiç tanımıyoruz. Bu belgeselin Alfa’dan Türkiye’ye ilk ses olmasını istedik.” diye konuştu. (AA)

Yaşam
Bunlarda ilginizi çekebilir
İstanbul barajlarından 26 ton atık çıktı 

İstanbul barajlarından 26 ton atık çıktı 

Hatay’da sergilenen mozaikler tarihe ışık tutuyor

Hatay’da sergilenen mozaikler tarihe ışık tutuyor

Kuzu, altı bacaklı doğdu

Kuzu, altı bacaklı doğdu

Tuluhan Tekelioğlu’ndan yeni belgesel
Yaşam