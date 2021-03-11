Türkiye’de bir futbol hakemi ordusu var. Hemen hepsi üniversite mezunu saygın insanlar. Bu orduyu Türkiye çapında yönetmek büyük olaydır. Peki bu hakem ordusunu yöneten MHK’yı oluşturan insanlar hangi özellikleri nedeniyle o koltuklara oturuyor? Evet, eski hakemdir hepsi ama büyük çoğunluğu kendi iş kolunda doğru dürüst insan yöneticiliği yapmamıştır. İnsan yönetmeyi bilmeyen kişilerin hakem ordusunu yönetmeleri beklenemez.

MHK’ların zekice (!) yaptığı atamalar, iş bilmezliklerinin en büyük kanıtıdır. Atamaların şekliyle verdikleri mesajlar sonrasında hakemlerin kimyası bozuldu, bu nedenle hatalar da arttı. Yıpranan hakemlerin sahaya çıkacak halleri kalmadı. Yoruldular, aşırı stres altındalar ve sürantrene oldular. Para veriliyor diye bu kadar da canına okunmaz hakemlerin ve hakemliğin. VAR görevi ile haftada 2-3 maç yöneten isimler var.

Beden, beyin, ruh açısından sistematik bir duyarsızlaşma içinde hakemlerimiz. Tükenmişlik sendromu yaşıyorlar. Bu nedenle yaptıkları hatalara karşı da duyarsızlaştılar. Gelinen noktada Süper Lig’de maç yönetecek hakem kalmadı ellerinde. Hakemlere güven de bitti. Gelecek sezon birkaç değişiklikle bu kadro yine devam edecek düdük çalmaya, bakalım harcadıkları hakemlerle nasıl götürecekler sezonu?