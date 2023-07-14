TÜİK: Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 4 arttı.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini bugün yayınladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 308 bin 991 kişi iken geçen mayıs ayında 14 milyon 881 bin 757 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,4, inşaat sektöründe yüzde 13 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,0 artış gözlendi.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre de yüzde 0,7 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3, inşaat sektöründe yüzde 1,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 artış gösterdi.

(ANKA)