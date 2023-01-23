TÜİK: Tüketici güven endeksi ocakta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin Ocak 2023’te yüzde 4,6 oranında arttığını açıkladı.

TÜİK, Ocak 2023 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,6 oranında artarak 79,1 oldu. Hanenin maddi durumu endeksi yüzde 7,4 artarak 61,6, gelecek 12 ayda hanenin maddi durumu beklentisi endeksi yüzde 6 artarak 79,9, gelecek 12 ayda ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 7 artarak 82,7 oldu.

Gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ise yüzde 0,4 azalarak 92,2 olarak kayıtlara geçti. (DHA)