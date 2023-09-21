TÜİK: Tüketici güven endeksi eylülde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin eylülde yüzde 5,1 oranında artarak 71,5 olduğunu duyurdu.

TÜİK, Eylül 2023 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,1 oranında artarak 71,5 oldu. Eylülde, hanenin maddi durumu endeksi yüzde 0,1 artarak 56,2, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 8,1 artarak 68,9, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 7,8 artarak 68, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 4,2 artarak 92,7 oldu.

(DHA)