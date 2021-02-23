TÜİK, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısını açıkladı

Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Ocak’ta aylık bazda yüzde 37.5 ve yıllık bazda yüzde 24.1 artışla 117 bin 313 adete yükseldi.

Bu taşıtların yüzde 63.5’ini otomobil, yüzde 19.1’ni kamyonet, yüzde 8.9’unu motosiklet, yüzde 4.4’ünü traktör, yüzde 2.7’sini kamyon yüzde 0.5’ini minibüs, yüzde 0.5’ini özel amaçlı ve yüzde 0.4’ünü ise otobüs oluşturdu.

Böylece, Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 24 milyon 256 bin 741 adete yükseldi. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54.3’ünü otomobil, yüzde 16.3’ünü kamyonet, yüzde 14.5’ini motosiklet, yüzde 8.1’ini traktör, yüzde 3.6’sını kamyon, yüzde 2.0’sini minibüs, yüzde 0.9’unu otobüs ve yüzde 0.3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında devri yapılan taşıtların yüzde 63.9’unu otomobil, yüzde 18.2’sini kamyonet, yüzde 5.8’ini motosiklet, yüzde 5.1’ini traktör, yüzde 3.3’ünü kamyon, yüzde 2.6’sını minibüs, yüzde 0.8’ini otobüs ve yüzde 0.3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. (DHA)