TÜİK: Seyahate çıkanlar en çok akraba ve arkadaş evinde kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan geçen yılın 3. çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 19 milyon 156 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 arttı ve 23 milyon 384 bin seyahat gerçekleşti. Bu seyahatlerde toplam 63 milyar 366 milyon 190 bin TL harcayan vatandaşlar, en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı.

TÜİK ‘Hane Halkı Yurt İçi Turizm, 3. Çeyrek 2022’ verilerini bugün açıkladı. Buna göre; temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan 3. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 19 milyon 156 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 artarak 23 milyon 384 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 225 milyon 206 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9,6 gece oldu.

SEYAHATE ÇIKANLAR, 63 MİLYAR 366 MİLYON 190 BİN TL HARCADI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 112,6 artarak 63 milyar 366 milyon 190 bin TL oldu. Bu harcamaların yüzde 88,7’sini 56 milyar 190 milyon 944 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 11,3’ünü ise 7 milyar 175 milyon 247 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 2 bin 710 TL oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMA KALEMİNDE OLDU

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 31,8 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 27,8 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 15,1 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 108,5, ulaştırma harcamalarında yüzde 155,8 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 110,1’lik artış görüldü.

EN ÇOK, YAKINLAR ZİYARET EDİLDİ

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 53 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 41,3 ile ‘gezi, eğlence, tatil’, üçüncü sırada ise yüzde 2,4 ile ‘sağlık’ yer aldı.

SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDI

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 137 milyon 265 bin geceleme sayısı ile en çok ‘arkadaş veya akraba evinde’ kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 52 milyon 889 bin geceleme ile ‘kendi evi’ yer alırken, ‘otel’ 19 milyon 594 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. (ANKA)