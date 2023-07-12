TÜİK: Mayıs ayında yumurta üretimi düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yumurta üretimi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,05 oranında azalarak 1 milyar 644 milyon 770 bin adet oldu.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, bir önceki ay 180 bin 495 ton olan tavuk eti üretimi mayıs ayında yüzde 16,4 artarak 210 bin 14 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 645 milyon 559 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi ise mayıs ayında yüzde 0,05 azalarak 1 milyar 644 milyon 770 bin adet oldu.

TÜİK verilerine göre, bir yıllık tavuk eti üretimi 210 bin 14 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,64 milyar adet olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 14,1, tavuk eti üretimi yüzde 5,1, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,4 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 2,1 arttı.

Ocak-mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7 artarken, tavuk eti üretimi yüzde 2,3, hindi eti üretimi yüzde 2,8 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 5,8 azaldı.

(AA)