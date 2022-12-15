TÜİK: Konut satış sayısı kasımda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 azalarak 117 bin 806 oldu.

TÜİK, kasım ayındaki konut satışlarına ilişkin verileri bugün açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 azaldı. Kasım ayında el değiştiren 117 bin 806 konutun 19 bin 687’si İstanbul’da satıldı. Böylece İstanbul, konut satışında yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 367 konut satışı ve yüzde 8,0 pay ile Ankara, 7 bin 902 konut satışı ve yüzde 6,7 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller, sırasıyla 34 konut ile Hakkari, 47 konut ile Ardahan ve 58 konut ile Bayburt oldu.

TÜİK verilerine göre; konut satışları, ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,0 artışla 1 milyon 277 bin 659’a yükseldi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI KASIM AYINDA GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 57,7 AZALDI

Konut satışında kredi kullanımına işaret eden ipotekli konut satışı, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,7 azaldı. Kasımda sadece 16 bin 655 konutun ipotekli satışı gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,1 oldu. Ocak-kasım döneminde yapılan ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 258 bin 524 oldu.

Kasım ayındaki ipotekli satışların 5 bin 133’ü, ocak-kasım dönemindeki ipotekli satışların ise 70 bin 170’i ilk el satış olarak yapıldı.

İLK EL KONUT SATIŞI SAYISI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 32,9 AZALARAK 37 BİN 380 OLDU

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 azalarak 37 bin 380 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,7 oldu. İlk el konut satışları, ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalışla 382 bin 190 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 35,7 DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,7 azalış göstererek 80 bin 426 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,3 oldu. İkinci el konut satışları, ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artışla 895 bin 469 oldu.

KASIM AYINDA YABANCILARA 6 BİN 83 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 azalarak 6 bin 83 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı, 2 bin 616 konut satışıyla Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla bin 733 konut satışı ile İstanbul ve 567 konut satışı ile Mersin izledi.

TÜRKİYE’DEN EN ÇOK KONUT ALANLAR RUSLAR OLDU

Yabancılara yapılan konut satışları, ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artarak 61 bin 104 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Kasım ayında Rusya Federasyonu vatandaşları, Türkiye’den 2 bin 575 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 510 konut ile İran, 331 konut ile Irak ve 277 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi. (ANKA)