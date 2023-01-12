Tüik: İhracat miktar endeksi yüzde 3,8 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ihracat miktar endeksi, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı. İthalat miktar endeksi ise aynı oranda artış gösterdi.

TÜİK, kasım ayına ilişkin dış ticaret endekslerini bugün açıkladı. Buna göre, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat miktar endeksi yüzde 3,8 azalırken, ithalat miktar endeksi ise aynı oranda arttı. İthalatın arttığı ve ihracatın azaldığına işaret eden TÜİK verileri şöyle:

“İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,8 AZALDI: İhracat miktar endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,5 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,0 ve yakıtlarda yüzde 3,5 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,8 ARTTI: İthalat miktar endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,8 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,3 ve yakıtlarda yüzde 15,8 azaldı.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 6 ARTTI: İhracat birim değer endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,6, yakıtlarda yüzde 36,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 9,8 YÜKSELDİ: İthalat birim değer endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,6 ve yakıtlarda yüzde 40,0 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,7 azaldı.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,9 AZALDI: Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; ekim ayında 151,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,9 azalarak, kasım ayında 145,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 kasım ayında 157,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,8 azalarak, 2022 kasım ayında 151,6 oldu.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,8 ARTTI: Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 ekim ayında 120,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,1 azalarak, 2022 kasım ayında 118,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 kasım ayında 115,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,8 artarak, 2022 kasım ayında 119,4 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ KASIMDA 2,8 PUAN DÜŞTÜ: İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı kasım ayında 81,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,8 puan azalarak, kasım ayında 78,8 oldu.”

(ANKA)