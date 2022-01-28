TÜİK: Ekonomiye güven ocakta arttı

TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi ocakta önceki aya göre yüzde 2,7 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekonomik güven endeksini açıkladı.

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerini özetleyen bir endeks olan ekonomik güven endeksi ocakta önceki aya göre yüzde 2,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

DİĞER GÜVEN ENDEKSLERİ

Bir önceki aya göre 2022 Ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,2 oranında artarak 73,2 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 111,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 120,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 124,4 değerini aldı.

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 5,0 oranında azalarak 85,5 değerini aldı.