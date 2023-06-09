TÜİK açıkladı: Vatandaşın tüketim harcamalarında gıda payı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Verilerine göre, 2022 yılında, Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 22,8 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları aldı. En düşük payı alan harcama türleri ise yüzde 1,4 ile eğitim hizmetleri, yüzde 2,2 sağlık ve yüzde 2,5 ile eğlence ve kültür harcamaları oldu.

TÜİK, 2022 yılına ilişkin hane halkı tüketim harcaması verilerini bugün yayınladı. Buna göre Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 22,8 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları aldı. İkinci sırayı yüzde 22,4 ile konut ve kira harcamaları alırken üçüncü sırada yüzde 21,3 ile ulaştırma harcamaları yer aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleri ise yüzde 1,4 ile eğitim hizmetleri, yüzde 2,2 sağlık ve yüzde 2,5 ile eğlence ve kültür harcamaları oldu.

Aylık ortalama tüketim harcaması hane halkı başına 12 bin 159 lira ve eşdeğer fert başına 6 bin 259 lira olarak tahmin edildi. Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hane halkları; ulaştırma harcamalarına yüzde 22,5, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 21 ve konut ve kira harcamalarına yüzde 20,8 pay ayırdı. Müteşebbis geliri olan hane halkları; ulaştırma harcamalarına yüzde 27,2, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 22,9 ve konut ve kira harcamalarına yüzde 18,5 pay ayırdı.

DÜŞÜK GELİRLİ HANELER, YÜKSEK GELİRLİLERE GÖRE GIDAYA İKİ KATTAN DAHA FAZLA PAY AYIRDI

Gelire göre sıralı yüzde 20’lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının 2022 yılındaki dağılımına bakıldığında; en düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20’lik grupta yer alan hane halkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 35,8, konut ve kira harcamalarına yüzde 29,3, ulaştırma harcamalarına yüzde 8,3 ve mobilya ve ev eşyası harcamalarına yüzde 5,5 pay ayırdı. En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20’lik grupta yer alan hane halkları ise ulaştırma harcamalarına yüzde 28,5, konut ve kira harcamalarına yüzde 19,3, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 16,6 ve lokanta ve otel harcamalarına yüzde 6,8 pay ayırdı.

TEK KİŞİLİK HANELER KONUT VE KİRAYA KALABALIK HANELERDEN BİR BUÇUK KAT DAHA FAZLA PAY AYIRDI

Hane halkı büyüklüğüne göre tüketim harcamalarının 2022 yılındaki dağılımına bakıldığında; tek kişilik hane halkları, konut ve kira harcamalarına yüzde 27,7, ulaştırma harcamalarına yüzde 20,4 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 16,8 pay ayırdı. Hane halkı büyüklüğü 7 ve daha fazla kişi olan hane halkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 35,9, konut ve kira harcamalarına yüzde 18,8 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 14,4 pay ayırdı. (ANKA)