TÜİK açıkladı: Konuş satışları düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre nisan ayında konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 azalarak 85 bin 652 oldu.

TÜİK, nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini bugün yayınladı. İstatistikler, Türkiye genelinde konut satışlarındaki düşüş eğiliminin sürkdüğünü ortaya koydu. buna göre, konut satışları nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 azalarak 85 bin 652 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 13 bin 944 konut satışı ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 10 bin konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile Ankara, 4 bin 960 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konut ile Ardahan ve Hakkari, 53 konut ile Bayburt oldu.

KONUT SATIŞLARI OCAK- NİSAN DÖNEMİNDE YÜZDE 18,6 AZALDI

Konut satışları ocak-nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 azalışla 368 bin 867 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları da nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 azalarak 21 bin 769 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 25,4 oldu. Ocak- nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 geriledi. Nisan ayındaki toplam 80 bin 591 olan ipotekli satışların 7 bin 388’i, ocak- nisan dönemindeki ipotekli satışların ise 25 bin 552’si ilk el satış oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 63 BİN 883 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,8 azalarak 63 bin 883 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 74,6 olarak gerçekleşti. Ocak- nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 azalışla 288 bin 276 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 26 BİN 952 OLDU

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 azalarak 26 bin 952 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,5 oldu. İlk el konut satışları ocak- nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 azalışla 110 bin 859 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL SATIŞLARDA 58 BİN 700 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,3 azalış göstererek 58 bin 700 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,5 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları ocak- nisan döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,9 azalışla 258 bin 8 oldu.

YABANCILARA NİSAN AYINDA 2 BİN 557 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 azalarak 2 bin 557 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 24 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla 792 konut satışıyla İstanbul ve 186 konut satışıyla Mersin takip etti. Yabancılara yapılan konut satışları ocak- nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 azalarak 13 bin 483 oldu.

EN ÇOK RUSLARA KONUT SATIŞI YAPILDI

Nisan ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den 817 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 377 konutla İran, 136 konutla Ukrayna ve 124 konutla Irak vatandaşları izledi. (ANKA)