TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven haziranda azaldı
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TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven haziranda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi, haziran ayında yüzde 2,5 oranında geriledi.

TÜİK, haziran ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, mayıs ayında 103,7 iken, haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 101,1 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin alt bileşenlerinden güven endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,5 oranında azalarak 85,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 105,7, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 118,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 117,7, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,5 oranında azalarak 88,9 değerinde gerçekleşti.

(ANKA)

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