TÜİK 2022 yılı işsizlik oranını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik oranının 2022 yılında önceki yıla göre yüzde 1,6 azalışla yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, 2022 yılına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre 337 bin kişi azalarak 3 milyon 582 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,6 puanlık azalış ile yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,9, kadınlarda yüzde 13,4 olarak kaydedildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,5

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 955 bin kişi artarak 30 milyon 752 bin kişi, istihdam oranı ise 2,3 puanlık artış ile yüzde 47,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65, kadınlarda yüzde 30,4 olarak gerçekleşti.

İş gücü 2022 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 618 bin kişi artarak 34 milyon 334 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 1,7 puanlık artış ile yüzde 53,1 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,4, kadınlarda ise yüzde 35,1 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 19,4

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2022 yılında bir önceki yıla göre 3,2 puan azalarak yüzde 19,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16,4, kadınlarda ise yüzde 25,2 olarak kaydedildi.

İstihdam edilenlerin yüzde 15,8’i tarım, yüzde 21,7’si sanayi, yüzde 6’sı inşaat, yüzde 56,5’i ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,4 puan, hizmet sektörünün payı 1,2 puan artarken; tarım sektörünün payı 1,4 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan azaldı.

2022 yılında 4 milyon 866 bin kişi tarım sektöründe, 6 milyon 663 bin kişi sanayi sektöründe, 1 milyon 846 bin kişi inşaat sektöründe, 17 milyon 378 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 82 bin kişi azalırken; sanayi sektöründe 520 bin, inşaat sektöründe 69 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 450 bin kişi arttı.

İŞSİZLİK ORANI EN YÜKSEK BÖLGE, TRB2

İşsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 19,2 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari), en düşük bölge yüzde 6,2 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu. En yüksek istihdam oranı yüzde 54,1 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 33,8 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu. En yüksek iş gücüne katılma oranı yüzde 58,7 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde gerçekleşti. En düşük iş gücüne katılma oranı ise yüzde 41,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu.

(DHA)